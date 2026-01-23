Haberler

Yunanistan'da sel: 2 ölü

Yunanistan'da sel: 2 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Hava koşulları Mora Yarımadası ve Atina'da olumsuz etkilerini sürdürüyor.

YUNANİSTAN'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağış çok sayıda bölgede sele yol açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mora Yarımadası ve Atina'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Meteoroloji, ülke genelinde yağışlı havanın bugün de etkisini sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu