Yunanistan'da sel: 2 ölü

YUNANİSTAN'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağış çok sayıda bölgede sele yol açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mora Yarımadası ve Atina'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Meteoroloji, ülke genelinde yağışlı havanın bugün de etkisini sürdüreceğini belirtti.