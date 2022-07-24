Son dakika gündem: Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı Son dakika haber... Yunanistan itfaiyesi, ülke genelinde 22-23 Temmuz tarihleri arasında toplamda 53 noktada orman yangını çıktığını duyurdu. Yunanistan itfaiyesi, ülke genelinde 22-23 Temmuz tarihleri arasında toplamda 53 noktada orman yangını çıktığını duyurdu. Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, '22-23 Temmuz arasında 53 orman yangını tespit edildi. Bunlardan birçoğuna yeni başlamışken müdahale edildi' denildi. Edirne sınırı yakınında bulunan Sofulu ve Lyra kasabalarının arasındaki bölgede çıkan yangına 320 itfaiye personeli ve 68 itfaiye aracıyla müdahalelerin sürdüğü aktarıldı. Midilli adasındaki yangına 81 itfaiye personeli ve 20 aracın, Messinia bölgesindeki yangına ise 84 itfaiye personeli ve 20 aracın müdahale ettiği ifade edildi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Togo Cumhuriyeti Yunanistan İtfaiye Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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