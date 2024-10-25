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Yulia Navalnaya'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Sert Tepki

Yulia Navalnaya'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Sert Tepki
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Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BRICS Zirvesi'ne katılmasını eleştirerek, 'Savaşın üçüncü yılı ve BM Genel Sekreteri bir katille el sıkışıyor' dedi.

RUSYA'da 16 Şubat'ta hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, BM Genel Sekreteri Guterres'in BRICS Zirvesi'ne katılmasına tepki göstererek, "Savaşın üçüncü yılı ve BM Genel Sekreteri bir katille el sıkışıyor" dedi.

Rusya'da 16 Şubat'ta Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Kharp kasabasındaki cezaevinde hayatını kaybeden Rus aktivist Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine tepki gösterdi. Yuliya Navalnaya açıklamasında, "Savaşın üçüncü yılı ve BM Genel Sekreteri bir katille el sıkışıyor" ifadelerini kullandı.

Navalnaya, eşinin ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak, eşini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürdüğünü ifade etti. Video mesajında, "Putin'in bunu neden yaptığını biliyoruz. Bunu size yakında anlatacağız. Size onların isimlerini söyleyeceğiz ve yüzlerini göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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