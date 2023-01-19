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Hindistan'da yüksek lisans öğrencisi, genç bir kızla konuştuğu gerekçesiyle sopalarla dövüldü

Dünya Haberleri

Hindistan'da yüksek lisans öğrencisi, dersleri için bir kızla konuştuğu gerekçesiyle bir grubun saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar, öğrenciye önce sözlü olarak şiddet uygularken daha sonra da sopalarla genci dövdüler. O anlar ise kameralara yansıdı.

Uttar Pradeş eyaletinin Khandwa bölgesinde yaşanan olayda bir grup saldırgan, yüksek lisans yapan öğrenciyi bir kız öğrenciyle konuşması nedeniyle darp etti.

ÖĞRENCİYE SOPALARLA SALDIRDILAR

Saldırganlar genci önce bir depoya götürdü. Grubun tokat atarak başlayan eylemleri sopaların ortaya çıkmasıyla devam etti. Gruptakiler gencin ayaklarına çok sert şekilde vurdu. Yüksek lisans öğrencisi ise o sırada çığlıklar attı.

İNTERNETTE PAYLAŞTILAR

Bu anları telefon kameralarına kaydeden grup, bu videoları daha sonra internette yayınladı. Ülke çapında infial yaratan görüntüler sonrası darp edilen öğrenci saldırganlardan şikayetçi oldu.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Dünya

kavga Dünya Güncel Haberler

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