Yolsuzluğa karışan kamu görevlileri iç çamaşırlarıyla halkın önüne çıkarıldı
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yolsuzluğa bulaşan kamu görevlileri iç çamaşırıyla ifşa edildi. Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticilerini halkın önüne çıkaran Devlet Başkanı Nayib Bukele son dönemdeki birbirinden ilginç hamlelerine bir yenisini ekledi.
El Salvador'da, Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticileri, kara para aklama ve kamu ekonomisini dolandırma suçlarından tutuklandı.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, yolsuzluğa bulaşan kamu görevlilerini çamaşırlarıyla ifşa etti.
GÜVENLİK DANIŞMANI GÖZALTINDAYKEN ÖLDÜ
El Salvador'un eski güvenlik danışmanı Alejandro Muyshondt da iktidar partisi üyelerinden birini yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı için tutuklanmış, eski ulusal güvenlik danışmanının belirsiz koşullarda gözaltındayken öldüğü bildirilmişti.