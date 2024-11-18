Üye Girişi
Haberler

Yolsuzluğa karışan kamu görevlileri iç çamaşırlarıyla halkın önüne çıkarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yolsuzluğa bulaşan kamu görevlileri iç çamaşırıyla ifşa edildi. Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticilerini halkın önüne çıkaran Devlet Başkanı Nayib Bukele son dönemdeki birbirinden ilginç hamlelerine bir yenisini ekledi.

El Salvador'da, Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticileri, kara para aklama ve kamu ekonomisini dolandırma suçlarından tutuklandı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, yolsuzluğa bulaşan kamu görevlilerini çamaşırlarıyla ifşa etti.

GÜVENLİK DANIŞMANI GÖZALTINDAYKEN ÖLDÜ

El Salvador'un eski güvenlik danışmanı Alejandro Muyshondt da iktidar partisi üyelerinden birini yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı için tutuklanmış, eski ulusal güvenlik danışmanının belirsiz koşullarda gözaltındayken öldüğü bildirilmişti.

Yolsuzluğa karışan kamu görevlileri iç çamaşırlarıyla halkın önüne çıkarıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı

 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetini çözecek delil
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıVeysel Karakoc:

Bu bizde olsa ülkenin yüzde 50 si gerek beyaz donla geze :)

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıR.F.T. Recep Fatih Tezol:

Biz de olsa piyasada don kalmaz

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Bizde de aynısı uygulanacak da, don temininde zorlanırız diye klasik giyiniyorlar...

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Bizim ülkede böyle bir şey yapılsa Üstten tut alta kadar yüzde 80'i don atlet gezer.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDamla Sengul:

iç çamaşır derken

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bizde olsa herkes beyaz donla gezer ))):

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsa Polat:

bizde olsa bunlara beyaz çamaşır yetmez

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcemalettin acar :

türkiyede yapılsa,beyaz iç çamaşır karaborsaya düşer,fiyatlar katlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısehmus nisa:

bizde olsa hemen don fabrikası kurarım girişimcilik böyle birşey :)))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtertip kirtasiye:

bizde olsa kumaşa zam yaparlar....

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda? SON DAKİKA! Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir trafik kazasında kaç kişi öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.