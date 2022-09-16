Kraliçe'ye ait diye binlerce kez paylaşılan görüntünün altından bambaşka bir şey çıktı

İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'in, Kenya'da çocuklara para attığı iddiasıyla paylaşılan video başka birine ait çıktı. Vietnamlı çocuklara para attığı görülen kadınların, o dönemin Fransız koloni genel valisi Paul Doumer'in eşi Blanche Doumer ve kızı olduğu ortaya çıktı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından internette birçok video paylaşılıyor. O videolardan birisi de iki kadının çocuklara para attığı anlara ait video. O görüntüler yıllardır Kraliçe, bir Afrika ülkesinde çocuklara para dağıtıyor diye servis ediliyordu. Ama işin aslı bambaşka çıktı.

VİDEO FRANSIZ KOLONİ VALİSİNE AİT

Modern sinemanın mucidi olarak bilinen Lumière Kardeşler'in kataloğunda yer alan bilgiye göre, video Fransız yönetmen Gabriel Veyre'e ait. "Enfants annamites ramassant des sapèques devant la pagode des dames" isimli kısa filmin 1899-1900 yılları arasında çekildiği anlaşıyor. Veyre'in, Vietnam'da çektiği kısa filmde, Vietnamlı çocuklara para attığı görülen kadınlar, o dönemin Fransız koloni genel valisi Paul Doumer'in eşi, Blanche Doumer ve kızı. Film, 20 Ocak 1901 tarihinde Fransa'da gösterildi.

GÖRÜNTÜLER KRALİÇE DOĞMADAN ÇEKİLMİŞ

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya geldiği, söz konusu filmin ise 1899-1900 yılları arasında çekildiği göz önünde bulundurulursa, görüntülerdeki kadının II. Elizabeth olmadığı anlaşılıyor.