Yılan küçük kızı öldürdü, eve giden ekipler her yerin yılanlarla kaplandığını gördü
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Hindistan'ın Bihar kentindeki evinde saklambaç oynayan 5 yaşındaki kız, yılan saldırısında öldü. Kızın ölümünün ardından eve giden ekipler, evin her tarafından fışkıran yılanlarla karşılaşmaları nedeniyle büyük korku yaşadı.
Dünya genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan saldırılarında da artış meydana geldi. Son yılan saldırısı ise Hindistan'ın Bihar kentinde yaşandı. Babasının evinde saklambaç oynadığı öğrenilen kız çocuğu, yılan saldırısına uğradı.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Ailesi ve akrabaları tarafından durumun fark edilmesinin ardından 5 yaşındaki çocuk Kuzey Dinajpur Raiganj Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yapılan tüm müdahaleler ise küçük çocuğu kurtarmaya yetmedi.
EVE GİTTİKLERİNDE KORKUNÇ TABLOYLA KARŞILAŞTILAR
Kızın öldüğü evi incelemeye giden ekipleri ise daha büyük bir sürpriz bekliyordu. Ekipler, evde yaptıkları inceleme sonucunda en az 40 yılan daha tespit etmeleri nedeniyle büyük bir korku yaşadı.