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Yerkürenin yüzde 40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir

Yerkürenin yüzde 40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir
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YENİ bir araştırma, küresel ısınmanın etkisiyle 2100 yılına kadar dünya karalarının yüzde 40'ından fazlasının kurak alan sınıfına girebileceğini gösterdi.

YENİ bir araştırma, küresel ısınmanın etkisiyle 2100 yılına kadar dünya karalarının yüzde 40'ından fazlasının kurak alan sınıfına girebileceğini gösterdi.

Çin Ormancılık Akademisi öncülüğünde yürütülen bir çalışmada, güncellenen iklim modelleri kullanılarak dünya genelindeki kuraklık dağılımı incelendi. Bulgulara göre, şu anda karaların yüzde 38,5'ini kaplayan kurak bölgelerin, yüzyılın sonuna kadar yaklaşık 2 milyon 370 bin kilometrekare artarak toplam karasal alanın yüzde 40,3'üne çıkabileceği hesaplandı.

'EN ÇOK AVUSTRALYA VE BREZİLYA ETKİLENECEK'

Araştırmada, kuraklaşmanın genişlemesiyle su kıtlığı, ekosistem tahribatı ve çölleşmenin küresel çapta hız kazanacağına dikkat çekildi. İklim değişikliğine bağlı en sert kurak alan artışının ve ekolojik dönüşümün bu yüzyılda Avustralya ile Brezilya'da görüleceği, bunu Afrika'nın çeşitli bölgelerinin izleyeceği ifade edildi.

Çalışmada ayrıca, atmosferde yükselen karbondioksit (CO2) seviyelerinin bitkilerin gözeneklerini kısmen kapatarak su kaybını azalttığı, bu durumun kuraklaşma hızını geçmişteki tahminlere oranla bir nebze yavaşlattığı ancak çölleşme tehdidini ortadan kaldırmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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