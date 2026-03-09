Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular

Haberler

Orta Doğu'da savaş gerilimi sürerken İran'ın Kermanshah kentinde Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olmasını kutlayan kalabalığın bulunduğu alana saldırı düzenlendi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde kutlama yapan kalabalığın sloganlar attığı sırada patlama sesleri duyulduğu, ardından insanların panikle kaçıştığı ve bölgede yoğun duman yükseldiği görüldü.

İran'da Ali Hamaney'in ölümünün ardından oğlu Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak göreve getirildiği açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından ülkenin bazı bölgelerinde destek gösterileri düzenlendi.

KUTLAMALAR SIRASINDA SALDIRI

İran'ın batısındaki Kermanshah kentinde de çok sayıda kişinin katıldığı kutlamalar sırasında saldırı meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, kalabalığın sloganlar attığı ve kutlama yaptığı sırada aniden patlama ya da saldırı seslerinin duyulduğu, insanların panikle kaçıştığı görüldü. Olayın tam olarak ne tür bir saldırı olduğu ve saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜLKEDE KAOS HAKİM

İran'da lider değişimi ve devam eden savaş ortamı nedeniyle ülkede hem destek gösterileri hem de protestolar düzenlendiği biliniyor. Daha önce de bazı şehirlerde Hamaney'in ölümünün ardından sokaklarda kutlamalar ve karşıt gösteriler yaşandığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Kermanshah'taki saldırı iddiasına ilişkin yetkililerden henüz resmi bir doğrulama gelmezken, olayın detaylarının araştırıldığı bildirildi.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hamaney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.

İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hamaney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.

2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamaney'in perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'nin ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

