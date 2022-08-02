Yemek getiren kargocu müşteriye getirdiği dondurmayı vermeden kasıklarına sildi - Haberler

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Yemek getiren kargocu müşteriye getirdiği dondurmayı vermeden kasıklarına sildi

Sosyal medyada paylaşılan bir video hayli dikkat çekti. Videoda bir yemek kargocusunun getirmiş olduğu pizza ve dondurma görülüyor. Ardından müşteriye vermeden dondurmayı kasıklarına silmesi tepki çekti.

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Twitter'da paylaşıma giren bir video, kullanıcıların dikkatini çekti. Söz konusu videoda bir yemek kargocusu yer alıyor. Müşteriye getirdiği pizza ve dondurmayı vermeden dondurmayı kasıklarına silmesi görülüyor.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Öte yandan videoda kargocu zile bastıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi pizza ve dondurmayı müşteriye vererek gittiği görülüyor.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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