Yatağında mışıl mışıl uyuyan kadın, uyandığı sırada pencereden sarkan yılanla göz göze geldi

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kadın, öğlen vakti uyandığında yatak odasının penceresinden bir metre uzunluğundaki yılanın içeri girmeye çalıştığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Yılanı gören kadın, büyük bir korku ile odadan kaçıp kapıyı kilitledi.

İngiltere'de eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Bir kadın yatak odasında pencereden sarkan yılanla göz göze geldi. Şoka uğrayan kadın hemen Vahşi Hayvanları Koruma Ekipleri'ne durumu bildirdi. Eve gelen ekipler özel bir aletle yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.

PENCERE ARASINA SAKLANDI

İngiltere'de yılanların yaşam alanlarında çok nadir görüldüğünü söyleyen ekibin amiri Enola Evans, kadının ilk defa böyle bir şeye şahit olduğu için büyük bir şok yaşadığını söyledi. Evans, eve geldiklerinde yılanı göremediklerini yatak odasının her tarafını aramalarına rağmen yılanı bulamayınca yılanın kaçmış olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Evans, son anda yılanın pencere ve pervazı arasına saklandıklarını gördüklerini söyledi.

DOĞADAN KAÇIP EVDE SAKLANIYORLAR

Evan, son olarak doğadan kaçan yılanların saklanmak için pencere ve kapı aralıklarını tercih ettiklerini söyledi.