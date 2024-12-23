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WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi

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Rusya, milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2025'te yasaklamaya hazırlanıyor.

Dünya genelindeki kullanıcısı sayısıyla en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında zirvede yer alan WhatsApp'a Rusya'dan kötü haber geldi. Kremlin, WhatsApp'ı yasaklamayı düşünüyor.

RUSYA'DA WHATSAPP'A 2025'TE GİRİLEMEYEBİLİR

Rusya'da senatör Artyom Sheikin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın yönetiminin Rus mevzuatına uymaması halinde yasağın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Uygulamanın ülkede 2025'te yasaklanması bekleniyor.

WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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