West Virginia'da Şiddetli Sel: 5 Ölü, 3 Kayıp
ABD'nin West Virginia eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan selde 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise kayboldu. Valilik, bazı binaların sel nedeniyle çöktüğünü bildirdi.
ABD'nin West Virginia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
West Virginia Valisi Patrick Morrisey, eyalet genelinde etkili olan selde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Morrisey, bazı binaların sel sebebiyle çöktüğünü de aktardı.
Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) açıklamasında ise ani su baskınları konusunda dikkatli olunması uyarısı yapılarak, selden etkilenen bölgelerde acil durum ilan edildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya