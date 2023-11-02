Rusya'ya bağlı paralı asker grubu Wagner'in, Lübnan'daki Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma füze sistemi sağlayacağı iddia edildi. Sevkiyatın gerçekleşmesi durumunda Hizbullah, İsrail'in F-16 ve F-35 savaş uçakları ile birlikte balistik füzeleri ve hipersonik füzelerini vurabilecek.

Wagner'den Hizbullah'a hava savunma sistemi desteği! Eğer haber doğruysa İsrail F-16 ve F-35'leri açık hedef olacak

Rus paralı asker grubu Wagner'in, İsrail ile savaşta yardımcı olması amacıyla Lübnan'daki Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma füze sistemi temin edeceği öne sürüldü.

GAZZE'YE DE NAKLEDİLEBİLİR

Wagner tarafından Lübnan'a teslimat henüz gerçekleşmemiş olsa da silahın Hamas'a yardım amacıyla Gazze'ye de nakledileceği de iddia edildi.

İSRAİL F-16 VE F-35'LERİ AÇIK HEDEF OLACAK

Sevkiyatın gerçekleşmesi durumunda Hizbullah, Pantsir-S1 hava savunma sistemi sayesinde İsrail'in F-16 ve F-35 savaş uçakları ile birlikte balistik füzeleri ve hipersonik füzelerini vurabilecek.

GÖZLER HİZBULLAH LİDERİNİN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den sonra yarın ilk kez televizyon karşısına geçerek bir konuşma yapacak. Nasrallah'ın konuşması öncesi tüm gözler İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan-İsrail sınırına çevrildi.