Wagner'den Hizbullah'a hava savunma sistemi desteği! Eğer haber doğruysa İsrail F-16 ve F-35'leri açık hedef olacak
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Rusya'ya bağlı paralı asker grubu Wagner'in, Lübnan'daki Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma füze sistemi sağlayacağı iddia edildi. Sevkiyatın gerçekleşmesi durumunda Hizbullah, İsrail'in F-16 ve F-35 savaş uçakları ile birlikte balistik füzeleri ve hipersonik füzelerini vurabilecek.
Rus paralı asker grubu Wagner'in, İsrail ile savaşta yardımcı olması amacıyla Lübnan'daki Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma füze sistemi temin edeceği öne sürüldü.
Wagner tarafından Lübnan'a teslimat henüz gerçekleşmemiş olsa da silahın Hamas'a yardım amacıyla Gazze'ye de nakledileceği de iddia edildi.
Sevkiyatın gerçekleşmesi durumunda Hizbullah, Pantsir-S1 hava savunma sistemi sayesinde İsrail'in F-16 ve F-35 savaş uçakları ile birlikte balistik füzeleri ve hipersonik füzelerini vurabilecek.
Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den sonra yarın ilk kez televizyon karşısına geçerek bir konuşma yapacak. Nasrallah'ın konuşması öncesi tüm gözler İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan-İsrail sınırına çevrildi.