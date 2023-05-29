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Viyana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı

Dünya Haberleri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı.

- Viyana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı

VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan gurbetçiler, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için sokaklara döküldü. Viyana'nın 10'uncu bölgesindeki Reumannplatz'da toplanan gurbetçi vatandaşlar, seçim sonuçlarını polisin yoğun güvenlik önlemleri altında coşkuyla kutladı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan gurbetçiler, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıyarak yürüyüş yaptı. Birçok gurbetçi de araçlarıyla konvoy oluşturup Viyana sokaklarında tur attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Avcı - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Avusturya Viyana Dünya Haberler

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