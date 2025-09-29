Haberler

Vietnam'da Bualoi Tayfunu: 1 Ölü, 12 Balıkçı Kayboldu

Vietnam'da Bualoi Tayfunu: 1 Ölü, 12 Balıkçı Kayboldu
Güncelleme:
Vietnam'ın kuzeyini etkileyen Bualoi tayfununda bir kişi hayatını kaybetti, 12 balıkçı kayboldu. Tayfun, saatte 117 kilometre hıza ulaşarak bölgedeki şehirlerde büyük hasara yol açtı.

VİETNAM'ın kuzeyinde etkili olan Bualoi tayfununda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 balıkçı kayboldu.

Güney Çin Denizi'nde saatte 117 kilometre hıza ulaşan Bualoi tayfunu, şiddetini bir miktar azaltarak yerel saatle 08.00'de Vietnam'a ulaştı. 250 bin kişinin tahliye edildiği da Nang ve Hue şehirlerinde 8 metreye kadar ulaşan dalgalara neden olan fırtınada bir kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Quang Tri eyaleti açıklarında ise dev dalgalar nedeniyle dört balıkçı teknesinin battığı, 12 balıkçının kaybolduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
