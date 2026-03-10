Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Hindistan'da dünyaya gelen kafadan yapışık ikiz buzağı, sıra dışı görüntüsü nedeniyle çevrede büyük merak uyandırdı. Hayvanın doğumunun ardından bazı vatandaşlar bu durumu dini bir işaret olarak yorumlayarak buzağıyı kutsal kabul etti. Bu nedenle çok sayıda kişi buzağıyı görmek için bulunduğu yere gelmeye başladı.

SAHİBİ ŞEHİR ŞEHİR GEZDİRİYOR

Yaşanan yoğun ilgiyi fırsata çeviren hayvanın sahibi ise buzağıyı farklı şehirlerde gezdirmeye başladı. Sahibinin, insanların buzağıyı görmesi için para aldığı ve bu şekilde gelir elde ettiği belirtildi.

