Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı
Hindistan'da genetik bir bozukluk nedeniyle kafadan yapışık ikiz olarak doğan buzağı halkın ilgisini çekerken, sahibi hayvanı şehir şehir gezdirerek para kazanmaya başladı. Tepki çeken görüntünün altına "İnsanın içi parçalanıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
Hindistan'da dünyaya gelen kafadan yapışık ikiz buzağı, sıra dışı görüntüsü nedeniyle çevrede büyük merak uyandırdı. Hayvanın doğumunun ardından bazı vatandaşlar bu durumu dini bir işaret olarak yorumlayarak buzağıyı kutsal kabul etti. Bu nedenle çok sayıda kişi buzağıyı görmek için bulunduğu yere gelmeye başladı.
SAHİBİ ŞEHİR ŞEHİR GEZDİRİYOR
Yaşanan yoğun ilgiyi fırsata çeviren hayvanın sahibi ise buzağıyı farklı şehirlerde gezdirmeye başladı. Sahibinin, insanların buzağıyı görmesi için para aldığı ve bu şekilde gelir elde ettiği belirtildi.