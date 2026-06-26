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Venezuela'daki Deprem Felaketinde Can Kaybı 589'a Yükseldi

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Venezuela'nın kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölenlerin sayısı 589'a çıktı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, artçı sarsıntılar devam ediyor.

(ANKARA) - Venezuela hükümeti, ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 589'a yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez tarafından açıklanan yeni bilgilere göre, başkent Karakas yakınlarında meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölenlerin sayısı 589'a yükselirken, ülke genelinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri kapsamında onlarca kişi de  enkaz altından sağ çıkarıldı.

Hükümet, afetten etkilenen bölgelere yönelik yardım ve destek çalışmalarının hızlandırıldığını duyurdu.

ARTÇ I SARS INTI LAR SÜRÜYOR

Rodríguez, Venezuela Sismoloji Servisi'nin şu ana kadar ülke genelinde 214 artçı sarsıntı kaydettiğini açıkladı. Yetkililer, etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve uzman ekiplerin sahada incelemelerine devam ettiğini bildirdi.

Hükümet, devam eden sismik hareketlilik nedeniyle halka sakin olma çağrısında bulunurken, vatandaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmelerini istedi.

Kaynak: ANKA
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