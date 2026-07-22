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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 346'ya yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 346'ya yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 346'ya, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı.

VENEZUELA'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 346'ya yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 68 artarak 5 bin 346'ya, yaralı sayısının da 16 bin 740'a çıktığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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