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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 561'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 561'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 561'e, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. Meclis Başkanı Rodriguez, 128 bin 324 aileye yardım ulaştırıldığını duyurdu.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 561'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 71 artarak 4 bin 561'e yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti. Rodriguez, 128 bin 324 aileye insani yardım ulaştırıldığını, depremden etkilenen bölgelerde kurulan geçici çadır kent sayısının ise 107'ye çıktığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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