Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 685'e yükseldi

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 685'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki büyük depremin yaşandığı ülkedeki son durumu paylaştı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 685'e çıktığını kaydeden Rodriguez, depremlerde yaralananların sayısının 16 bin 740 olduğunu aktardı. Rodriguez ayrıca evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87'ye yükseldiğini, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 tondan fazla gıda ulaştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı