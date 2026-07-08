Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 685'e yükseldi
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 685'e, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. Yetkililer, 87 geçici barınma merkezi kurulduğunu ve 9 bin 603 ton gıda yardımı yapıldığını açıkladı.
VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 685'e yükseldi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki büyük depremin yaşandığı ülkedeki son durumu paylaştı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 685'e çıktığını kaydeden Rodriguez, depremlerde yaralananların sayısının 16 bin 740 olduğunu aktardı. Rodriguez ayrıca evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87'ye yükseldiğini, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 tondan fazla gıda ulaştırıldığını bildirdi.