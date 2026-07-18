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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 139 artarak 5 bin 69'a ulaştı. Yaralı sayısı 16 bin 740'ta sabit kalırken, artçı sarsıntı sayısı 1331 oldu.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 139 artarak 5 bin 69'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 139 artarak 5 bin 69'a ulaştığını, yaralı sayısında bir artış yaşanmadığını ve sayının 16 bin 740'ta sabit kaldığını duyurdu.

Açıklanan güncel verilere göre, ana depremlerin ardından bölgede şu ana kadar kaydedilen artçı sarsıntı sayısı ise 1331'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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