Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 535'e yükseldi

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 535'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, iki büyük depremin yaşandığı ülkedeki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Depremlerde 3 bin 535 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 bin 740 kişinin de yaralandığını belirten Rodriguez, "Evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısı 82'ye yükseldi, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 ton gıda ulaştırıldı" dedi.

Rodriguez, hasar gören bina sayısının 856 olduğunu kaydederek, tamamen çöken bina sayısının ise 190 olduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı