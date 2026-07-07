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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 535'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 535'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde ölenlerin sayısı 3 bin 535'e, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. Yetkililer, 82 geçici barınma merkezi kurulduğunu ve 9 bin 603 ton gıda yardımı yapıldığını açıkladı.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 535'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, iki büyük depremin yaşandığı ülkedeki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Depremlerde 3 bin 535 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 bin 740 kişinin de yaralandığını belirten Rodriguez, "Evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısı 82'ye yükseldi, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 ton gıda ulaştırıldı" dedi.

Rodriguez, hasar gören bina sayısının 856 olduğunu kaydederek, tamamen çöken bina sayısının ise 190 olduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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