Venezuela'da meydana gelen depremlerde 32 kişi hayatını kaybetti

VENEZUELA Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede meydana gelen iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını kaydeden Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Rodriguez, La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu vurgulayarak, depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı'nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı