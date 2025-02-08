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Vatikan'daki Aziz Petrus Kilisesi'ne saldırı: O anlar kameralarca kaydedildi

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Vatikan'da bulunan ünlü Aziz Petrus Kilisesi, maskeli bir kişi tarafından saldırıya uğradı. 40 yaşında olduğu belirtilen kişi, kiliseye girerek 30 bin euro değerindeki altı adet 1865 yapımı şamdanı devirdi. Saldırgan ayrıca Aziz Petrus'un mezarının örtüsünü yırttı.

Vatikan'da bulunan ünlü Aziz Petrus Kilisesi'ni maskeli bir adam ortalığı birbirine katarak; 30 bin euro değerindeki altı adet 1865 yapımı şamdanı devirdi.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da bulunan ünlü Aziz Petrus Kilisesi, saldırıya maruz kaldı. 40 yaşında olduğu belirtilen maske bir şahıs kiliseye girerek etrafa zarar verdi.

30 BİN EURO DEĞERİNDEKİ ŞAMDANLARI DEVİRDİ

Maskeli şahıs, 30 bin euro değerindeki altı adet 1865 yapımı şamdanı devirdi. Şahıs ayrıca Aziz Petrus'un mezarının örtüsünü yırttı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Vatikan'daki Aziz Petrus Kilisesi'ne saldırı: O anlar kameralarca kaydedildi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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