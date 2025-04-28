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Vancouver'da Araçla Kalabalığa Sürüldü: 11 Ölü, 30 Yaşındaki Sürücü Suçlandı

Vancouver'da Araçla Kalabalığa Sürüldü: 11 Ölü, 30 Yaşındaki Sürücü Suçlandı
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Kanada'nın Vancouver kentinde bir sürücünün kalabalığın arasına girmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Sürücü Kai-Ji Adam Lo, 8 kez ikinci derece cinayetle suçlanıyor.

KANADA'nın Vancouver kentinde aracını kalabalığa süren ve 11 kişinin ölümüne neden olan şüpheli cinayetle suçlandı.

Vancouver Polis Departmanı, hafta sonu sokak festivaline katılanların üzerine araç sürülmesi olayına yönelik bilgilendirme yaptı. Buna göre savcılık, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 30 yaşındaki Vancouverlı Kai-Ji Adam Lo'yu '8 kez ikinci derece cinayetle' suçladı. Açıklamada "Suçlama değerlendirmesi devam ediyor ve sanık aleyhine daha fazla suçlama bekleniyor" denildi.

Vancouver'da 26 Nisan akşamı bir sürücü, aracıyla Filipinli topluluğun 'Lapu Lapu Günü' festivalini kutlayan kalabalığın arasına girdi. Olayda yaşları 5 ila 65 arasında değişen 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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