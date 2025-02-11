Vahşi kaplan, 24 saat içinde aynı aileden iki kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Kodagu bölgesinde, bir kaplan 24 saat içinde aynı aileden iki kişiyi öldürdü. Saldırılar, Nagarahole Milli Parkı sınırındaki K Badaga köyünde gerçekleşti.

İlk saldırıda, 18 yaşındaki Chetan bir kaplan tarafından öldürüldü ve yarı yenmiş cesedi Pazar akşamı Kodagu'nun Ponnampet bölgesindeki K Badaga köyünde bulundu. İkinci olayda ise kaplan, Pazartesi sabahı saat 07:00 civarında 75 yaşındaki Raju'ya saldırdı.

Raju'nun cesedi, Chetan'ın vücudunun bulunduğu yerden 200 metre uzakta tespit edildi.

Orman görevlileri yakın köylerde devriye geziyor ve veterinerler, kaplan görüldüğünde uyutmak için hazır bekliyor.

Köylüler, bir kaplanın sık sık çevrede görüldüğünü ve evcil hayvanlara saldırdığını şikayet etti. İki ölümün ardından Ponnampet bölgesindeki Choorikadu, Palleri, Kutta, Nalkeri ve çevre köylerdeki sakinler, bölgede dolaşan kaplan konusunda tedirgin.

India Today'e konuşan Kongre Partisi lideri AS Ponnanna, "Bir kaplan saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Bu ilk kez olmuyor. Son birkaç ayda kaplan saldırılarında sekizden fazla kişi öldü" dedi.

Kodagu'daki insan-yaban hayatı çatışması hakkında konuşan Ponnanna, "Kaplanlar ve filler kahve çiftliklerinin her yerinde dolaşıyor, çiftlik sahiplerinin ve işçilerin hayatını tehlikeye atıyor. Bugün iki kişi tamamen orman departmanının ihmali yüzünden hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

"Eyalet hükümeti veya bölge yetkililerinin bu çatışmayı çözmek için hiçbir girişimde bulunmadığı görülüyor" diyen Kongre lideri, konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.