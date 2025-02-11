İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Vahşi kaplan, 24 saat içinde aynı aileden iki kişiyi öldürdü

Vahşi kaplan, 24 saat içinde aynı aileden iki kişiyi öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan Kodagu bölgesinde, bir kaplan 24 saat içerisinde aynı aileden iki kişiyi öldürdü. Saldırılar, Nagarahole Milli Parkı sınırındaki K Badaga köyünde yaşandı. Orman görevlileri ve veterinerler, kaplanın görüldüğü yerlerde devriye geziyor ve uyutma hazırlıkları yapıyor. Köylüler, kaplanın sık sık görüldüğünü ve evcil hayvanlara saldırdığını belirtti.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Kodagu bölgesinde, bir kaplan 24 saat içinde aynı aileden iki kişiyi öldürdü. Saldırılar, Nagarahole Milli Parkı sınırındaki K Badaga köyünde gerçekleşti.

İlk saldırıda, 18 yaşındaki Chetan bir kaplan tarafından öldürüldü ve yarı yenmiş cesedi Pazar akşamı Kodagu'nun Ponnampet bölgesindeki K Badaga köyünde bulundu. İkinci olayda ise kaplan, Pazartesi sabahı saat 07:00 civarında 75 yaşındaki Raju'ya saldırdı.

Raju'nun cesedi, Chetan'ın vücudunun bulunduğu yerden 200 metre uzakta tespit edildi.

Orman görevlileri yakın köylerde devriye geziyor ve veterinerler, kaplan görüldüğünde uyutmak için hazır bekliyor.

Köylüler, bir kaplanın sık sık çevrede görüldüğünü ve evcil hayvanlara saldırdığını şikayet etti. İki ölümün ardından Ponnampet bölgesindeki Choorikadu, Palleri, Kutta, Nalkeri ve çevre köylerdeki sakinler, bölgede dolaşan kaplan konusunda tedirgin.

India Today'e konuşan Kongre Partisi lideri AS Ponnanna, "Bir kaplan saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Bu ilk kez olmuyor. Son birkaç ayda kaplan saldırılarında sekizden fazla kişi öldü" dedi.

Kodagu'daki insan-yaban hayatı çatışması hakkında konuşan Ponnanna, "Kaplanlar ve filler kahve çiftliklerinin her yerinde dolaşıyor, çiftlik sahiplerinin ve işçilerin hayatını tehlikeye atıyor. Bugün iki kişi tamamen orman departmanının ihmali yüzünden hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

"Eyalet hükümeti veya bölge yetkililerinin bu çatışmayı çözmek için hiçbir girişimde bulunmadığı görülüyor" diyen Kongre lideri, konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Deniz Baykal'ın anma töreninde bir kişi eksikti
img

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak
img

Dizi setinden aşk doğdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.