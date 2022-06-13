Uzayda dev delik bulundu, hakkındaki tek yorumu bir astronot yaptı: Aşağısı koca bir şehir büyüklüğünde olabilir
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Mars'ın güney yarım küresinin Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi. Çukur hakkındaki tek yorum ise bir astronot tarafından yapıldı. Astronotun iddiasına göre çukurun altında koca şehir büyüklüğünde bir alan mevcut.
Dünyanın dört gözle takip ettiği Mars'tan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Mars'ta son olarak keşfedilen koca delik ise merak yarattı.
Avrupa Uzay Ajansı'nın verilerine göre dev krater, boydan boya 30 kilometre uzaklığında. Krater hakkındaki bilgiler ise oldukça sınırlı. Hatta şu ana kadar delikle ilgili tek yorumu bir astronot yaptı.
Krateri yakından gören astronotlardan biri, deliğin altında koca bir şehir olduğuna inandıklarını söyledi. Gökbilimciler, kraterin ortasına doğru gidildiğinde koyu bir renk belirmesini ilginç olarak değerlendirdi.
Bilim insanları, keşfedilen kuyunun üç buçuk ila dört milyar yıl önce Mars'ta su taşımış olabileceğine inanıyor.
İşte merak yaratan dev krater: