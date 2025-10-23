Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen zincirleme kazanın görüntüleri kamuoyunda infiale neden oldu.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde olan 21 yaşındaki kamyon sürücüsü, otoyolda büyük bir kazaya neden oldu. Önüne gelen araca çarpıp sürükleyen kamyonun sebep olduğu zincirleme kazaya 8 araç karışırken, 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaliforniya Karayolları Devriyesi soruşturmacıları, kamyon sürücüsünün uyuşturucu kullandığının kesinleştiğini aktarırken yetkililer henüz ismini açıklamadıkları sürücünün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini aktardı.

ARAÇLAR YANARAK KÜLE DÖNDÜ

Öte yandan kaza anı kamyonun kamerasına saniye saniye yansıdı. Servis edilen görüntülerde kamyonun önündeki araçlara peş peşe çarparak sürüklediği ve araçların alev aldığı görülüyor.