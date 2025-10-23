Haberler

Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi

Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi Haber Videosunu İzle
Uyuşturucu etkisindeki sürücü otoyolu savaş alanına çevirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de alkol ve uyuşturucu etkisindeki kamyon sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya 8 aracın karıştığı öğrenilirken 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. 21 yaşındaki kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen zincirleme kazanın görüntüleri kamuoyunda infiale neden oldu.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde olan 21 yaşındaki kamyon sürücüsü, otoyolda büyük bir kazaya neden oldu. Önüne gelen araca çarpıp sürükleyen kamyonun sebep olduğu zincirleme kazaya 8 araç karışırken, 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaliforniya Karayolları Devriyesi soruşturmacıları, kamyon sürücüsünün uyuşturucu kullandığının kesinleştiğini aktarırken yetkililer henüz ismini açıklamadıkları sürücünün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini aktardı.

ARAÇLAR YANARAK KÜLE DÖNDÜ

Öte yandan kaza anı kamyonun kamerasına saniye saniye yansıdı. Servis edilen görüntülerde kamyonun önündeki araçlara peş peşe çarparak sürüklediği ve araçların alev aldığı görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

Bakanlık süre verdi! Mansur Yavaş'ın 1 haftası var
Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü

Arda ve Kenan karşı karşıya geldi! İşte dev maçta kazanan
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı

Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.