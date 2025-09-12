Utah'da Muhafazakar Aktivist Charlie Kirk'ün Ölümünde Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) – Utah Valisi Spencer Cox, ABD'nin Utah eyaletinde muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelinin 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir şüphelinin yakalandığını belirtmesinin ardından Utah Valisi Spencer Cox, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin 22 yaşındaki Tyler Robinson olduğunu açıkladı.

Cox, düzenlediği basın toplantısında, Robinson'un ailesinin yetkililere başvurduğunu belirterek "Ailesi doğru olanı yaptı ve Robinson'u adalete teslim etti. Özellikle Charlie Kirk'ün ailesine teşekkür ediyorum. Onlar için adaletin sağlanmasına odaklanmalıyız" dedi.

Robinson'un ev arkadaşıyla yaptığı Discord yazışmalarında tüfeği bir noktadan alma, çalılıklara bırakma, üzerine havlu sarma, dürbün ve mermi üzerine yazılar kazıma gibi ifadelerin geçtiği belirtildi.

Vali Cox, olay yerinde ele geçirilen fişeklerin bazılarında "Hey faşist! Yakala!", "O bella ciao" ve "Bunu okuyorsan geysin" gibi yazıların bulunduğunu söyledi.

Ayrıca, Robinson'un olay günü Utah Valley Üniversitesi yakınlarında Dodge Challenger marka aracıyla görüntülendiği, kıyafetlerinin de güvenlik kamerası kayıtlarıyla örtüştüğü kaydedildi.

Robinson'un ailesinden biri Utah Valisi'ne, Robinson'ın son yıllarda "daha siyasi" hale geldiğini belirterek, Kirk hakkında "nefretle dolu" konuşmalar yaptığını aktardı.