Uşak'ta Kurtuluş Savaşı döneminden kalma el bombası bulundu

Uşak'ın İlyaslı köyünde boş bir arazide, Kurtuluş Savaşı döneminden kalma olduğu değerlendirilen patlamamış bir el bombası bulundu. İngiliz yapımı olan ve savunma tipi olan bomba, uzman ekipler tarafından güvenli bölgede imha edildi.