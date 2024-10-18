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UNRWA Genel Komiseri, Hamas lideriyle ilgili yalan haberleri yalanladı

UNRWA Genel Komiseri, Hamas lideriyle ilgili yalan haberleri yalanladı
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BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail medyasında yer alan Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yanında bir UNRWA çalışanının öldürüldüğü haberlerini yalanladı ve çalışanın hayatta olduğunu açıkladı.

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail medyasında yer alan Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yanında UNRWA çalışanın da olduğu ve onun da öldürüldüğü haberlerini yalanladı. Lazzarini, çalışanın hayatta olduğunu ifade etti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medyada ve İsrail medyasında yer alan Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü alanda UNRWA çalışanın da bulunduğu ve onun da öldürüldüğü haberlerini yalanladı. Lazzarini açıklamasında, "Bir kez daha, kontrol edilmemiş bilgiler UNRWA'yı itibarsızlaştırmak için kullanılıyor. Bugün erken saatlerde sosyal medyada ve İsrail medyasında bir UNRWA çalışanının Gazze'de Hamas lideriyle birlikte öldürüldüğüne dair haberler yer aldı. Söz konusu personelin hayatta olduğunu teyit ederim. Kendisi şu anda Mısır'da yaşamakta olup Nisan ayında ailesiyle birlikte Refah sınırından geçmiştir. Dezenformasyon kampanyalarına son vermenin zamanı geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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