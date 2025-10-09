Haberler

UNRWA Genel Komiseri Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Değerlendirdi

UNRWA Genel Komiseri Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Değerlendirdi
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de sağlanan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını büyük bir rahatlama olarak nitelendirerek, bölgedeki sivillerin nefes aldığını ifade etti. UNRWA'nın Gazze'ye gıda ve temel malzeme gönderdiğini belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin varılan anlaşmayı 'büyük bir rahatlama' olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de nihayet ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda varılan anlaşma büyük bir rahatlama sağladı" ifadelerini kullandı. İki yıldır yoğun bombardıman ve yıkım yaşayan sivillerin bu gelişmeyle nefes aldığını belirten Lazzarini, "Zorlu bir sınavdan geçen rehineler ve Filistinli tutuklular nihayet ailelerine kavuşacaklar" dedi.

UNRWA'nın Gazze'ye gönderilmek üzere gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerini hazırladığını kaydeden Lazzarini, "Önümüzdeki üç ay boyunca tüm nüfusa gıda sağlamak için yeterli miktarda malzeme var" bilgisini paylaştı. Lazzarini, UNRWA ekiplerinin sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin sürdürülmesinde önemli rol oynayacağını vurgulayarak, "Okula dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen 660 binden fazla çocuk var. UNRWA öğretmenleri, onların bu isteğini yerine getirmeye hazır" dedi.

Açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulunan Lazzarini, "Tüm üye devletleri, UNRWA'nın önümüzdeki kritik dönemde ihtiyaç sahibi insanlara yardım çalışmalarını sürdürmesi için destek vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
