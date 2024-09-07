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UNRWA, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasında 355 bin çocuğu aşıladı

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BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyinde yapılan çocuk felci kapsamında aşılama kampanyasında 5 Eylül itibarıyla yaklaşık 355 bin çocuğun aşılandığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyinde yapılan çocuk felci kapsamında aşılama kampanyasında 5 Eylül itibarıyla yaklaşık 355 bin çocuğun aşılandığını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "1 Eylül'den bu yana UNRWA ve ortakları Gazze'nin orta ve güney bölgelerinde yaklaşık 355 bin çocuğu çocuk felcine karşı aşıladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde, bu kritik aşı ile 10 yaşın altındaki yaklaşık 640 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen çocuk felci aşılama kampanyasını uygulamaya devam edeceğiz" denildi.

UNRWA, geçtiğimiz günlerde aşılama kampanyasının 3 bölgede, 11 gün olarak planlandığını duyurmuştu. İlk 4 günde Gazze'nin merkezindeki çocuklar aşılandı. Sonraki 4 gün Gazze'nin güneyinde, son 3 gün ise Gazze'de yıkımın ve can kaybının en yoğun yaşandığı kuzeye gidilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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