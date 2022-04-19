Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf! Stüdyodakiler dondu kaldı: Evde çocuklarım varken çıplak geziyorum
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İngiltere'de geniş bir çevre tarafından tanınan televizyon yıldızı Frankie Bridge'den, duyanları şaşkına uğratan bir çıplaklık itirafı geldi. Evde çıplak gezdiğini belirten Bridge, oğullarının rahat yaşamalarını istediğini söyledi. Oğulları ergenliğe girdiğinde rahatsız olurlarsa bu durumu değiştireceğini söyleyen Bridge'a yine de çok sayıda tepki geldi.
İngiltere'de Loose Woman adlı programa katılan televizyon yıldızı ve şarkıcı Frankie Bridge'den stüdyodakileri bile şaşkına uğratan bir itiraf geldi. Evde genellikle çıplak olduğunu belirten 2 çocuk annesi Bridge'a "Büyük sorumsuzluk" şeklinde eleştiri yağdı.
Eşi Wayne ve iki çocuğuyla mutlu bir aile hayatı süren genç anne, kendisi de bu şekilde büyüdüğü için çıplaklıktan çekinen bir aile yapıları olmadığını açıkladı.
Oğullarının tepkisine göre nasıl devam edeceğine karar verebileceğini söyleyen Frankie, garip bir tepki almadığı sürece 'Evet, şimdi örtünme zamanı.' gibi bir düşünce içine girmediğini ifade etti.
Kendi çocukluğunda ebeveynlerinin banyoya gidip geldiğini gördüğünü ve bunu hiçbir zaman garipsemediğini söyleyen genç kadın, çocuklarının da bu rahatlıkta yetişmesini istediğini belirtti.
Programın sunucusu oğulları ergenlik dönemine girdiğinde bir değişiklik olup olmayacağını sorduğunda Frankie kendisinin bir rahatsızlık hissetmeyeceğini ancak çocukları bir rahatsızlık belirtirse bunu sürdürmeyeceğini söyledi.