Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf! Stüdyodakiler dondu kaldı: Evde çocuklarım varken çıplak geziyorum

İngiltere'de Loose Woman adlı programa katılan televizyon yıldızı ve şarkıcı Frankie Bridge'den stüdyodakileri bile şaşkına uğratan bir itiraf geldi. Evde genellikle çıplak olduğunu belirten 2 çocuk annesi Bridge'a "Büyük sorumsuzluk" şeklinde eleştiri yağdı.

"BEN DE BU ŞEKİLDE BÜYÜDÜM"

Eşi Wayne ve iki çocuğuyla mutlu bir aile hayatı süren genç anne, kendisi de bu şekilde büyüdüğü için çıplaklıktan çekinen bir aile yapıları olmadığını açıkladı.

"GARİP TEPKİ ALMADIĞIM SÜRECE DEVAM"

Oğullarının tepkisine göre nasıl devam edeceğine karar verebileceğini söyleyen Frankie, garip bir tepki almadığı sürece 'Evet, şimdi örtünme zamanı.' gibi bir düşünce içine girmediğini ifade etti.

"RAHAT YETİŞMELERİNİ İSTİYORUM"

Kendi çocukluğunda ebeveynlerinin banyoya gidip geldiğini gördüğünü ve bunu hiçbir zaman garipsemediğini söyleyen genç kadın, çocuklarının da bu rahatlıkta yetişmesini istediğini belirtti.

PROGRAMIN SUNUCUSUNDAN ÇARPICI SORU

Programın sunucusu oğulları ergenlik dönemine girdiğinde bir değişiklik olup olmayacağını sorduğunda Frankie kendisinin bir rahatsızlık hissetmeyeceğini ancak çocukları bir rahatsızlık belirtirse bunu sürdürmeyeceğini söyledi.

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