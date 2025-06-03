Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
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Namibya'da çöl aslanlarının korunması için yapılan çalışmalara verdiği desteklerle tanınan 59 yaşındaki Alman iş insanı Bernd Kebbel, safari kampında gece tuvalete çıktığı sırada bir aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Alman iş insanı Bernd Kebbel, eşi Conny ve arkadaşlarıyla birlikte lüks bir safari kampında kalıyordu. Gece saatlerinde tuvalet ihtiyacı için aracının üzerinde kurulu çadırdan dışarı çıkan Kebbel, çevrede dolaşan bir aslanın hedefi oldu. Saldırı sırasında ağır şekilde yaralanan Kebbel, boynundan aldığı ısırık darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

"ASLAN UZAKLAŞTIRILAMADI"

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Bay Kebbel'in yaşamını yitirdiğini üzülerek doğruluyoruz." ifadelerini kullandı. Namibya Polis Sözcüsü Immanuel Iiduwa ise, diğer kampçıların aslanı uzaklaştırmak için çaba gösterdiğini ancak Kebbel'in aldığı ölümcül yara nedeniyle kurtarılamadığını açıkladı.

Kebbel, Namibya'da özellikle çöl aslanlarının korunması için yaptığı maddi katkılarla tanınan bir isimdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarısefa.kural:

neden yemişler ki??belediye başkanı sanıp,kurtulalım mı diye düşünmüşler acaba??

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

yememisler öldürmüşler su editorler ilköğretim mezunu

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıCaner Alp:

Nankör kedi.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Adamın resmi yerine aslan resmi koymanız komedi.

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Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Diyecek bir şey yok. Adam sevdigi ne yem olmuş. Yiyen mutlu yenen Mutlu..

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