Ünlü iş insanını aslanlar yedi

59 yaşındaki Alman iş insanı Bernd Kebbel, eşi Conny ve arkadaşlarıyla birlikte lüks bir safari kampında kalıyordu. Gece saatlerinde tuvalet ihtiyacı için aracının üzerinde kurulu çadırdan dışarı çıkan Kebbel, çevrede dolaşan bir aslanın hedefi oldu. Saldırı sırasında ağır şekilde yaralanan Kebbel, boynundan aldığı ısırık darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

"ASLAN UZAKLAŞTIRILAMADI"

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Bay Kebbel'in yaşamını yitirdiğini üzülerek doğruluyoruz." ifadelerini kullandı. Namibya Polis Sözcüsü Immanuel Iiduwa ise, diğer kampçıların aslanı uzaklaştırmak için çaba gösterdiğini ancak Kebbel'in aldığı ölümcül yara nedeniyle kurtarılamadığını açıkladı.

Kebbel, Namibya'da özellikle çöl aslanlarının korunması için yaptığı maddi katkılarla tanınan bir isimdi.