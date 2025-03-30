Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Richard Chamberlain'in Hawaii'de geçirdiği felç sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Richard Chamberlain, 90 yaşında hayatını kaybetti. Chamberlain'in dün öğleden sonra Hawaii'de geçirdiği felç sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'li oyuncu Chemberlain, 'Geçmişi Olmayan Adam', 'Terlik ve Gül', 'Monte Kristo Kontu', 'Süleyman'ın Hazinesi, Dr. Kildare', 'Shogun' ve 'Gazap Kuşları' gibi film ve dizilerde rol aldı.

RİCHARD CHAMBERLAİN KİMDİR?

1934 yılında Beverly Hills'te doğan Richard Chamberlain, gençliğinde oyunculukla ilgilenmeden önce Pomona College'da resim eğitimi aldı.

ABD ordusunda görev yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı ve 1961 yılında başrolünü üstlendiği Dr. Kildare dizisiyle tanındı. Bu rol, onu bir anda gençlik idolüne dönüştürdü. 1963-1965 yılları arasında Photoplay dergisi tarafından üç yıl üst üste 'en popüler erkek oyuncu' seçildi.

1980'lerde televizyonun 'mini dizi kralı' olarak anılan Chamberlain, Shogun ve The Thorn Birds gibi büyük yapımlarda başrolde yer aldı. Özellikle The Thorn Birds, ABD'de televizyon izleyicisinin yüzde 60'ına ulaştı ve 16 dalda Emmy adaylığı kazandı.