UNICEF, Gazze'ye 1.2 Milyon Doz Çocuk Felci Aşısı Gönderiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 1.2 milyon doz çocuk felci aşısının, başlatılan kampanya kapsamında Gazze'ye ulaşacağını duyurdu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, "UNICEF, Gazze'ye 1.2 milyon doz çocuk felci aşısı tip 2 (nOPV) getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı (UNRWA) ve diğer ortaklarımızla birlikte 640 binden fazla çocuğu aşılamayı planlıyoruz" denildi.