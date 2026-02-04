Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü

Filipinler'in güneyindeki Tawi-Tawi adasına bağlı Bongao bölgesinde dün gece meydana gelen büyük yangın, bir yerleşim bölgesini adeta harabeye çevirdi. Alevler, yaklaşık 1000 evi tamamen yok etti ve binlerce kişiyi evsiz bıraktı, dış basında yayımlanan ilk görüntüler ve bilgilerle netleşti.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Yerel saatle akşam saatlerinde başlayan yangın, kuvvetli rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgede sandalla ya da hafif malzemeyle inşa edilmiş evlerin yoğun olması yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Alevlerin dört saati aşkın süren yıkıcı etkisiyle birçok yapı küle döndü, mahalle adeta boşaltıldı.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıktığı Bongao'da yetkililer, olayın ardından yaklaşık 5000 kişinin tahliye edildiğini ve insanların karadan ve denizden güvenli bölgelere götürüldüğünü belirtti. İlk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi, ancak yangının yol açtığı yıkım ve mal kaybı büyüklüğü halkı derinden sarstı.

VATANDAŞLAR EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Acil müdahale ekipleri, hükümet yetkilileri ve yerel sivil toplum kuruluşları derhal bölgeye sevk edilirken, mağdurlara barınma, yiyecek ve temel ihtiyaç desteği sağlamak için çalışmalar başlatıldı. Bölge sakinleri, geride kalan enkazın arasında hayatta kalabilen az sayıdaki eşyalarını kurtarmak için çaresizce çaba gösterdi.

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü ve yangının nasıl başladığının netleşmesi için çalıştıklarını bildirdi. Bölgede önümüzdeki günlerde hem acil yardım hem de yeniden inşa süreci için ulusal ve uluslararası destek çağrıları yapılıyor.