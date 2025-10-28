Haberler

Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Güncelleme:
Peru'da solcu milletvekili Lucinda Vásquez'in Meclis'teki ofisinde yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdiği görüntüler ülkede büyük tepki topladı. Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi, olayın etik dışı olduğunu belirterek soruşturma talep etti.

Peru'da solcu milletvekili Lucinda Vásquez, Meclis'teki ofisinde yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla tartışmaların odağına yerleşti. Görüntülerde Vásquez'in bir kanepeye uzandığı, yardımcısının ise hem ayak masajı yaptığı hem de tırnaklarını kestiği görüldü.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞ"

Cumhuriyet'in aktardığına göre, skandal fotoğrafın 6 Kasım 2024 tarihinde çekildiği ancak yakın zamanda sızdırıldığı öğrenildi. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi, durumu "çalışanlara hakaret" ve "kabul edilemez bir davranış" olarak nitelendirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALEP EDİLDİ

Rospigliosi, milletvekili Vásquez hakkında etik soruşturma başlatılmasını talep etti. Ayrıca Kongre Etik Komisyonu Başkanı Elvis Vergara, konuyla ilgili olarak resen soruşturma açılacağını duyurdu.

ETİK TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Vergara, 3 Kasım'da yapılacak toplantıda olayın resmi olarak gündeme alınacağını ve ayrıntılı bir inceleme yapılacağını açıkladı. Skandal, Peru kamuoyunda siyasilerin davranışlarına ilişkin etik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit:

