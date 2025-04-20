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Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi
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13 Nisan'da düzenlenen devlet başkalığını seçimini yüzde 56,13 ile kazanan Ekvador lideri Daniel Noboa'ya yönelik suikast şüphesiyle güvenlik birimleri yüksel alarm durumuna geçirildi. Silahlı Kuvvetler Komutanlığı da stratejik noktalara ve devlet kurumlarına yönelik saldırı istihbaratını doğruladı.

Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik olası bir suikast şüphesiyle güvenlik birimleri yüksek alarm durumuna geçirildi.

"KAOS YARATMA ÇABASI İÇLER ACISI BİR DURUMDUR"

Devlet Başkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, tüm güvenlik protokollerinin devreye alındığı vurgulanarak, "Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz." denildi.

ORDU DOĞRULADI

Ekvador Silahlı Kuvvetler Komutanlığı da stratejik noktalara ve devlet kurumlarına yönelik saldırı istihbaratı doğrulayarak, şiddete dönüşen gösteriler aracılığıyla sokakları karıştırmaya yönelik eylemler için planlamaların yapılmaya başlandığını bildirdi.

SEÇİMİ YÜZDE 56 İLE KAZANMIŞTI

Ülkede 13 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinde, Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) göre mevcut Devlet Başkanı Noboa, oyların yüzde 56,13'ünü alarak seçimi kazanmıştı. Muhalefetin solcu adayı Luisa Gonzalez ise seçimin hileli olduğunu belirterek, sonuçları tanımadıklarını duyurmuştu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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