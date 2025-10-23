Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Sri Lanka Meslektaşıyla Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Sri Lanka Ulaştırma, Karayolları, Limanlar ve Sivil Havacılık Bakanı Bimal Rathnayake ile görüştü.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka Ulaştırma, Karayolları, Limanlar ve Sivil Havacılık Bakanı Sayın Bimal Rathnayake ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki ilişkileri ve karşılıklı temasları daha da geliştirmeye yönelik görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.