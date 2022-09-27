Ukraynalı savaş esirlerinin Türkiye'deki durumları belli oldu: Güvenli, normal yaşamları olacak

Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasının ardından Ukraynalı askerlerin savaş sonuna kadar Türkiye'de kalacağı açıklanmıştı. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets'ten askerlerin hangi şartlar altında kaldığını açıkladı. Lubinets , ''Azov Taburu komutanları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şahsi garantisi altında iyi şartlarda yaşıyorlar. Onlara yönelik güvenli, normal bir yaşam için mümkün mertebe tüm koşullar yaratıldı" dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda en kapsamlı esir takası geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti. Anlaşma ile 215 askerini kurtaran Ukrayna, özel birlikleri olan Azov taburunun bazı komutanlarını da esir takasında aldı. Ama bu komutanların daha sonra savaş sonuna kadar Türkiye'de kalacağı açıklandı. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

''HAREKETLERİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA YOK''

Lubinets, "Esir takası kapsamında onlar için koyulan tek şart, ülkemizde Rusya Federasyonu'na karşı savaş devam ederken, Ukrayna'ya dönmelerine yönelik kısıtlama ve yasak" dedi. Ukraynalı yetkiliye göre; Azov komutanlarının hareketlerine ilişkin herhangi bir sınırlama olmadığını, bilhassa Türkiye'de Ukrayna temsilcileri dahil olmak üzere herkesle görüşebileceklerini söyledi.

''GÜVENLİ,NORMAL YAŞAM OLACAK''

Lubinets'e göre; Azov Taburu komutanları "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şahsi garantisi altında iyi şartlarda yaşıyorlar. Onlara yönelik güvenli, normal bir yaşam için mümkün mertebe tüm koşullar yaratıldı" açıklamalarında bulundu. Böylece komutanların Türkiye'de hangi şartlarda kalacağına ilişkin konu açığa kavuştu.