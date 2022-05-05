Rusların Azovstal çelik fabrikasına girmesinin ardından Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçti

24 Şubat'tan itibaren süren Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta çatışmalar ve bombardımanlar sürüyor. Savaşın 71. günü devam ederken Rus askerleri haftalardır kuşatma altında tuttukları Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasına girdi.

ZELENSKİ SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Avrupa'nın en büyük demir çelik fabrikasında mahsur kalan diğer yaralıların da tahliyesi için Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım istemiş ve halen fabrikanın altındaki tünellerde çocuklar ve kadınların bulunduğunu kaydetmişti.

UKRAYNA KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum istikametlerinde karşı saldırıya geçtiğini belirten Zalujniy, durumla ilgili Milley'i bilgilendirdiğini söyleyerek, "Düşman güçlerinin Luhansk bölgesine askeri yığınak yaptığı, Popasna, Kreminna ve Torske bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtiği bilgisini paylaştım" diye konuştu.

Zalujniy, Milley ile Ukrayna'ya silah ile teçhizat gönderilmesi konusunu da görüştüklerini kaydetti.

UKRAYNA İÇİN 6 MİLYAR AVROLUK YARDIM TOPLANDI

Polonya ve İsveç tarafından düzenlenen konferansta Ukrayna'ya yardım amacıyla 6,1 milyar euroluk bağış toplandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna halkına, yerinden edilmiş insanlara AB Komisyonu olarak 200 milyon euro yardımda bulunuyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. Elbette desteklerimiz devam edecek. Umarım diğer katılımcılar da Ukrayna için önemli yardımlar yaparlar. Bu paralar doğru kullanıldığı takdirde yeni reformlarla sadece Ukrayna'nın yeniden inşası sağlanmayacak ayrıca AB yolu da açılacak. Yaşa Ukrayna" dedi.