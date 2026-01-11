Haberler

Ukrayna, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun 'Oreşnik' hipersonik balistik füzesiyle yaptığı saldırılar sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Toplantıda Rusya'nın BM Şartı'nı ihlalleri ele alınacak.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesine 'Oreşnik' hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırması nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın önceki gün Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 'Oreşnik' hipersonik orta menzilli balistik füze sistemini de kullanması nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi. Sybiha, Ukrayna'nın çağrısı üzerine 12 Ocak Pazartesi günü Kiev saatiyle 22.00'de BMGK'de acil bir toplantı yapılacağını kaydetti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine destek verilmesi ve sivillerin korunması konusunda BMGK üyelerine birlik çağrısında bulunduklarını belirten Sybiha, "Toplantıda Rusya'nın BM Şartı'nı bariz ihlalleri ele alınacak. Uluslararası toplumun sürdürülebilir bir barış için Rusya'ya yönelik baskıyı artırması gerekiyor. Rusya'nın saldırıları, ABD'nin, Avrupa devletlerinin ve diğer müttefiklerin küresel güvenlik ile barış konusundaki çabalarını baltalıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
