Ukrayna lideri Zelenski: Rus güçleri savaşın ilk saatlerinde beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 65 gün geride kalırken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski savaşın başladığı ilk geceye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus güçlerinin savaşın ilk saatlerinde kendisini ve ailesini öldürmek üzere Kiev'e indiğini belirten Zelenski, parça parça hatırladığı o anları "Eşimle beraber çocuklarımı uyandırıp, evden kaçmaya hazırlanmaları konusunda uyardım. Çok gürültü vardı, patlamalar yaşanıyordu" sözleriyle anlattı.
Rus işgaline karşı direnişiyle Batılı ülkelerde kahramana dönüşen ve son dönemde Kiev'i ziyaret eden birçok liderle bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın ilk saatlerinde neredeyse ailesiyle beraber Rus güçleri tarafından öldürüleceğini söyledi.
Time dergisine konuşan Zelenski, işgalin başladığı 24 Şubat'ta başkent Kiev'e giren Rus birliklerinin neredeyse kendisinin ve ailesinin kaldığı yeri bulmak üzere olduğunu anlattı. Sözcü'de yer alan habere göre savaşın ilk saatleriyle ilgili anılarını parça parça hatırladığını kaydeden Ukrayna lideri, Rus bombardımanı başladığında eşi Olena Zelenska'yla beraber 17 yaşındaki kızları ve 9 yaşındaki oğullarına evden kaçmaya hazırlanmalarını söylediğini aktardı.
"Onları uyandırdık. Çok gürültü vardı, patlamalar yaşanıyordu" diyen Zelenski, Ukrayna ordusunun Rus paraşütçü birliklerinin kendisini ve ailesini öldürmek üzere Kiev'e indiğini bildirdiğini anlattı.
Konuttaki korumaların gece yarısı Zelenski ve ailesi için kurşun geçirmez yelekler getirdiği ve silahlarla korumaya geçtiği belirtildi. Time muhabirine konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, "O geceden önce bu tür şeyleri sadece filmlerde görmüştük" dedi. O gece konutta bulunan Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç de, herkesin silahlarla beklemeye başladığını anlatarak "Tam bir kaos eviydi" diye konuştu.