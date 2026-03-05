Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Ukrayna, Karadeniz'de Sivash sondaj platformunda konuşlanmış Rus birliklerini vurdu. Saldırıda, sondaj platformu sahasına inmeye çalışan bir Ka-27 helikopteri imha oldu, Ukrayna ordusu o anların görüntüsünü yayınladı.
- Ukrayna ordusu, Karadeniz'de Rus kontrolündeki Sivash sondaj platformuna saldırdı.
- Saldırıda, platforma inmeye çalışan bir Rus Ka-27 askeri helikopteri imha edildi.
- Ukrayna tarafı, helikopterin vurulma anına ait görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.
RUS HELİKOPTERİNİ İMHA ETTİLER
Ukrayna ordusu, Karadeniz'de Rus kontrolünde bulunan Sivash sondaj platformuna yönelik bir saldırı düzenledi. Operasyon sırasında, platformdaki helikopter pistine iniş yapmaya çalışan Rusya'ya ait bir Ka-27 tipi askeri helikopter doğrudan hedef alınarak imha edildi. Ukrayna tarafı, helikopterin vurulma anına ait görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
Rusya tarafından askeri gözetleme ve lojistik üs olarak kullanılan bu platformların vurulması, bölgedeki radar ağının zayıflatılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.