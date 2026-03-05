Haberler

Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu

Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu Haber Videosunu İzle
Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna, Karadeniz'de Sivash sondaj platformunda konuşlanmış Rus birliklerini vurdu. Saldırıda, sondaj platformu sahasına inmeye çalışan bir Ka-27 helikopteri imha oldu, Ukrayna ordusu o anların görüntüsünü yayınladı.

  • Ukrayna ordusu, Karadeniz'de Rus kontrolündeki Sivash sondaj platformuna saldırdı.
  • Saldırıda, platforma inmeye çalışan bir Rus Ka-27 askeri helikopteri imha edildi.
  • Ukrayna tarafı, helikopterin vurulma anına ait görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ukrayna, Karadeniz'de Sivash sondaj platformunda konuşlanmış Rus birliklerine saldırdı. Sondaj platformu sahasına inmeye çalışan bir Ka-27 helikopteri imha oldu.

RUS HELİKOPTERİNİ İMHA ETTİLER

Ukrayna ordusu, Karadeniz'de Rus kontrolünde bulunan Sivash sondaj platformuna yönelik bir saldırı düzenledi. Operasyon sırasında, platformdaki helikopter pistine iniş yapmaya çalışan Rusya'ya ait bir Ka-27 tipi askeri helikopter doğrudan hedef alınarak imha edildi. Ukrayna tarafı, helikopterin vurulma anına ait görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Rusya tarafından askeri gözetleme ve lojistik üs olarak kullanılan bu platformların vurulması, bölgedeki radar ağının zayıflatılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro'luk yıldızın peşinde

35 milyon euroluk yıldızın peşindeler! Hangisi alırsa 1 adım öne geçer
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor

Ödenen para öyle böyle değil! Bölgeden kaçışın bedeli tam bir servet