Ukrayna gizli servisi, Rus askerinin telefon konuşmalarını yayınladı: Savaşta 25 bin 900 askerimiz öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu tarihinin en zor döneminden geçiyor. Tüm çabalara rağmen ülkenin kalbi Kiev'i düşüremeyen ve yönünü doğuya çeviren ordunun verdiği kayıplar ise Moskova'nın beklentisinin çok üstünde.

KAYIPLAR AFGANİSTAN SAVAŞINI BİLE GERİDE BIRAKTI

Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği ve batıdan Ukrayna'ya gönderilen silahların savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken, Rusya'nın asker kaybının 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybettiği Afganistan savaşını bile geride bıraktığı belirtiliyor.

UKRAYNA GİZLİ SERVİSİ KONUŞMALARI PAYLAŞTI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna tarafı bu iddiasını destekleyen kanıtları kamuoyu ile paylaştı. Rus askerlerinin telefon konuşmalarını dinleyen Ukrayna gizli servisi bu aramaların transkriptini yayınladı. Söz konusu aramada bir Rus askerinin "Savaşta 25 bin 900 asker öldürüldü ve sadece 2 ay içerisinde" dediği duyuluyor.

"TUGAY KOMUTANI HAVAYA UÇTU"

Yakalanan aramanın başka bir bölümünde, ikinci bir asker, üst düzey komutanlarının ölümünü şu sözlerle anlatıyor: "Tugay komutanı havaya uçtu. Bağırsakları dışarıdaydı. Onu kurtarmak için helikopter gönderdiler ama kalbi daha fazla dayanamadı."

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna son yayınladığı raporda savaşta öldürülen Rus askerlerinin sayısının 23 bine yaklaştığı bilgisine yer vermişti. Batılı kaynaklar bu sayının 7 ile 15 bin arasında olduğunu belirtirken, Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor. Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.