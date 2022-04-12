Ukrayna'dan korkunç iddia: Çeçen askerler günlerce tecavüz ettikleri genç kadını boğazını keserek öldürdü

Rus işgali altındaki ülkede Rusya lideri Vladimir Putin'in sağ kollarından Çeçenistan lideri Kadirov'un birlikleri de Ukrayna ordusuna karşı savaşıyor. İşgalin başından bu yana Rus ve Çeçenistan askerlerine yönelik tecavüz ve işkence iddiaları gündemden düşmüyor.

GÜNLERCE ESİR TUTUP TECAVÜZ ETTİLER

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, Çeçen askerler Tetiana Zadorozhniak isimli Ukraynalı kadını tam da savaştan kaçmaya hazırlanırken Kiev yakınlarındaki Makariv bölgesinde bulunan evinden kaçırıp yakınlardaki bir yere götürdü. İddiaya göre, genç kadın burada günlerce esir tutuldu, askerlerin tecavüzüne uğradı ve en sonunda da boğazı kesilerek öldürüldü.

Tetiana Zadorozhniak.

"CANSIZ BEDENİNİ YAKIP BAHÇEYE GÖMDÜLER" İDDİASI



Rus askerlerin kadını kurtarmak için eve yaklaşan kişileri de ölümle tehdit ettiği belirtildi. Bölgedeki görgü tanıkları, Çeçen askerlerin evden çıkmalarına izin vermediklerini ve Tetiana'ya yardım edemediklerini anlattı. Sözcü'nün haberine göre Rus ordusunun Kiev çevresinden çekilmeden önce geçen ay ortasında Tetiana'yı vahşice katlettiği, cansız bedenini yakıp evin bahçesine gömdüğü öne sürülüyor.

Tetiana'nın köpeği Reeney, günlerdir evlerinin kapısından ayrılmadan sahibini arıyor.

TECAVÜZ EDEN ÇEÇEN ASKER RUSLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Daily Star, kadını katleden Çeçen askerin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü iddiasına da yer verdi. Ukraynalı kadının geçen sene koronavirüs nedeniyle eşini kaybettiği ve çocuklarıyla yalnız kaldığı, işgal başladıktan sonra ülkeden ayrılamadığı söyleniyor.

Haberler.com - Dünya