Ukrayna'dan ilk fotoğraf geldi! Dünyanın gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin kritik zirvesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak sürdürülürken ziyaretten ilk fotoğraflar da servis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah aylardır Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Uçakla Polonya'ya inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'nda Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yoluyla Lviv'e geçti. Erdoğan, buradaki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. İki lider daha sonra görüşmek için içeriye girdi.

SAVAŞ SONRASI İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Erdoğan ve Zelenski, en son 3 Şubat'ta görüşmüş; savaş boyunca ise iletişimlerini telefonla sürdürmüştü. Erdoğan her fırsatta Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için çağrı yapmış, bu nokta da liderlerle de sık sık iletişime geçmişti.

MASADA 2 KONU VAR

24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile hem tahıl koridorunu hem de savaşın diplomatik yollarla sonlanması konusunu ele alacak.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres ortak basın toplantısı düzenleyecek.